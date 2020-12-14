Пермским педагогам посоветовали не ставить двойки ученикам на дистанционке

https://static.news.ru/photo/37750bfe-3e23-11eb-a2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рекомендовала учителям не ставить двойки школьникам, которые обучаются дистанционно. Она призвала педагогов «сделать скидку на особую ситуацию».

Вместо этого она предложила чаще напоминать ученикам о необходимости сдавать выполненные задания своевременно.

Никаких двоек не должно быть во время дистанта вообще! Особенно за то, что ребёнок сдал работу позже назначенного времени... В семье может быть один компьютер на двоих, несколько детей в доме, может быть, ребёнок плохо себя чувствовал, ждал родителей, другие причины, — цитирует РИА Новости слова Кассиной во время прямого эфира в Instagram.

Вместе с тем, министр признала, что понимает и учителей, так как в образовании пока не придуман другой инструмент воздействия на ребёнка кроме системы оценок.

В пресс-службе ведомства между тем пояснили, что обращение Кассиной носит не приказной, а рекомендательный характер.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия оказалась более подготовленной к переходу на дистанционное обучение школьников и студентов из-за пандемии, чем многие другие страны. По словам главы государства, у правительства разработан план действий, нацеленный на оптимизацию удалённых процессов — как в сфере образования, так и по другим направлениям.