Пермский университет заработал в дистанционном режиме после стрельбы

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), в котором в результате стрельбы погибли шесть человек, возобновил работу. Пока студенты учатся удалённо. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

С понедельника, 27 сентября, студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим обучения. Удалённый формат продлится до 2 октября, — говорится в сообщении.

Работа университета была приостановлена сразу после инцидента со стрельбой. Тогда глава Минобрнауки Валерий Фальков объяснил, что данная мера является вынужденной и связана с проведением следственных действий.

В администрации университета также отметили, что выплаты семьям погибших, а также пострадавшим студентам и сотрудникам вуза произведены. Материальную поддержку из бюджета университета получил 41 человек.

Стрельба в пермском университете произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек. Ещё 47 пострадали, семерых из них доставили для лечения в Москву.

Стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. Ему ампутировали голень. 24 сентября он пришёл в сознание. По его словам, он не помнит произошедшего.