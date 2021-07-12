МВД: пермский стрелок получил ранение и находится в больнице

Открывший стрельбу в вузе Перми при задержании стрелял в автоинспектора, был ранен ответным огнём и обезврежен. Полицейский оказал злоумышленнику первую помощь, тот находится сейчас в больнице, рассказали в МВД России о подробностях задержания.

Первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по г. Перми. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошёл в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Константин Калинин увидел вооружённого мужчину. Заметив полицейского, тот произвёл в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнём госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь, — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она добавила, что сейчас правоохранители контролируют территорию вуза.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. По предварительным данным, 18-летний Тимур Бекмансуров пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали восемь человек, медицинская помощь понадобилась 28 раненым.

Своё преступление нападавший объяснил тем, что ему «нравится причинять людям боль». Об этом он написал в своём послании. Стрелок добавил, что каждый его день лишь является повторением предыдущего: он начинается со «звона в голове». Молодой человек чувствовал себя уставшим даже после сна и не мог избавиться от ощущения нереальности происходящего.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе в Пермском госуниверситете.

Ранее психолог объяснил, почему Бекмансуров слышал «звон в голове», и предположил, что подтолкнуло его к совершению столь тяжкого преступления.