Пермский пороховой завод выплатит 7,5 млн рублей семье погибшего сотрудника

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Пермский пороховой завод выплатит 7,5 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибшего сотрудника, который скончался в результате пожара на предприятии, сообщает URA.RU. ЧП произошло 22 октября 2022 года, а судебные разбирательства завершились только 14 декабря 2023 года.

Пермский краевой суд сегодня утвердил решение Кировского райсуда. Мужчина погиб в результате ЧП, которое произошло на заводе 22 октября прошлого года. Моральный ущерб потребовали возместить мать, супруга и трое детей рабочего. Суд удовлетворил требования в полном объеме — 7,5 млн рублей, — рассказал источник в юридической среде.

Возгорание произошло из-за взрыва, в результате которого скончались три человека. Завод является одним из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Как указано на сайте предприятия, оно выпускает в том числе заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», а также заряды двигателей ракет класса «воздух — воздух».

1 декабря ванна с лаком загорелась в одном из цехов Челябинского электровозоремонтного завода. Пожар вспыхнул утром в здании на улице Косарева, 1. На рабочих местах в момент ЧП находились 30 сотрудников предприятия, их эвакуировали. Возгорание оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших, инцидент не повлиял на работу предприятия.