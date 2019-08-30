https://static.news.ru/photo/a2b2785c-cb24-11e9-9531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Перми, который занимался распространение запрещённых веществ, а за наркотиками всегда ходил с четырёхлетним сыном.

Сотрудники правоохранительных органов задержали возле железнодорожного переезда в посёлке Новые Ляды известного в Перми наркодилера с 400 граммами запрещённого вещества. Наркотик мужчина, вышедший из тюрьмы около пяти лет назад, спрятал в носок, потому что, по словам задержанного, ничего другого под рукой не оказалось.

За наркотиками дилер ходил вместе с 4-летним сыном. Ребёнок повсюду следует за отцом, так как его родная мать находится сейчас в местах заключения за сбыт запрещённых веществ, — говорится в сообщении на сайте МВД России по Пермскому краю.

В отношении продавца «дури» было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник заключён под стражу, ему грозить до 20 лет колонии строгого режима.

Известно, что малолетний сын дилера сейчас находится у родной бабушки, — уточнили в МВД.

Ранее News.ru писал, что в итальянском городе Сансеполькро арестован наркодилер, который выписывал квитанции за гашиш и каннабис. По данным сотрудников правопорядка, 21-летний юноша, продавая товар, указывал название наркотика, принятую сумму и дату, а также расписывался на бланке.