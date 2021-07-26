Оштрафованная пермская активистка ответила на комментарий Пескова

Активистка Елена Германова, обратившаяся к президенту Владимиру Путину по поводу застройки пермского стадиона «Молот» и оштрафованная за это, заявила, что местной власти «Кремль не указ», сообщает Lenta.ru.

Таким образом она ответила пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову, пообещавшему от имени центральной власти разобраться, почему её оштрафовали на 20 тысяч рублей за обращение к Путину с просьбой сохранить стадион «Молот», территорию которого хотят застроить жилыми домами.

Губернатор Дмитрий Махонин нас игнорирует, хотя даже после прямой линии мы писали ему письмо с просьбой выйти на открытый диалог. Думаю, со штрафом будет то же самое. Песков уже говорил, что не должно обращение к президенту приравниваться к митингу, но власть региона живёт по отдельным законам, Кремль им не указ, — цитирует её портал.

Махонин, как отметила Германова, предпочитает не замечать проблем, называя активистов «истеричками», а их протест — истерией и политическим пиаром. По её словам, есть доказательства, что власть лоббирует застройщика.

Как сообщалось, инцидент произошёл 23 июня. Полицейские задeржали активистов, которые записывали президенту России видеообращениe с жалобой на властей, которые хотят снести стадион.