Врачи оставили Куклачева в реанимации Кардокене: врачи оставили Куклачева в реанимации из-за его активности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Врачи решили оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в реанимации из-за его активности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене. Медики считают, что знаменитому дрессировщику нужен покой, а в палате он может прекратить соблюдать режим.

Врачи приняли решение оставить Юрия Дмитриевича в палате реанимации по причине его активности. Сейчас народному артисту нужен покой, а в палате терапии он, скорее всего, этот режим соблюдать перестанет. Состояние Куклачева стабильно, — сказала Кардокене.

Куклачева госпитализировали с бенефиса «Жемчужная нить жизни», который проходил 19 апреля в московском «Вегас Сити Холле». Дрессировщику кошек стало плохо после выступления на сцене. Во время беседы с журналистами он заметно побледнел и попросил стул. Выяснилось, что у него случился обширный инфаркт.

Позже Куклачев вышел на связь и рассказал, что врачи провели ему операцию на сердце, в ходе которой установили пять стентов. Во время оперативного вмешательства он находился в сознании. Артист также добавил, что он еще нужен России. Кроме того, дрессировщик выразил уверенность, что врачи успели вовремя среагировать, поскольку возле «Вегас Сити Холла» дежурила бригада скорой помощи.