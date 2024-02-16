«Переживаю за мужа»: жена Стрелкова прокомментировала смерть Навального Жена Стрелкова переживает за мужа после новостей о смерти Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирослава Регинская

Жена Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская заявила Telegram-каналу «Осторожно, новости», что переживает за супруга, осужденного на четыре года. Таким образом она прокомментировала смерть оппозиционера Алексея Навального.

Очень переживаю за мужа, — заявила Регинская.

Приговор вынесли 25 января. Стрелкова признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, в связи с чем судья зачитал лишь резолютивную часть приговора. Сторона обвинения запрашивала срок на 11 месяцев больше, чем в итоге назначил суд.

Бывший вице-президент России Александр Руцкой называл «правовым беспределом» назначенный Стрелкову срок. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что осужденный всего лишь высказывал свое мнение, право на которое он имеет согласно Конституции РФ.

О смерти осужденного оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным судмедэкспертов, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.