Оливье — любимый салат, но классический майонез уже приелся? Попробуйте свежий, яркий и легкий соус, который раскроет вкус знакомого блюда по-новому. Никакой тяжести, только сочность и аромат!
Ингредиенты:
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сметана — 200 г;
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маринованные огурцы — 2 шт.;
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дижонская горчица — 1 ч. л.;
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адыгейская соль — 1 ч. л.;
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свежая зелень.
Приготовление:
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Огурцы мелко нарежьте или натрите на терке.
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Смешайте сметану, горчицу, соль и огурцы.
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Добавьте рубленую зелень (укроп, петрушку) и перемешайте.
Этот соус изменит ваше представление об оливье! Попробуйте в следующий раз — и обычный салат превратится в кулинарный шедевр. Ваши гости точно попросят рецепт!
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