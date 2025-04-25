Перезагружаем оливье с этим соусом — безумно вкусно! Забыли про майонез

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Оливье — любимый салат, но классический майонез уже приелся? Попробуйте свежий, яркий и легкий соус, который раскроет вкус знакомого блюда по-новому. Никакой тяжести, только сочность и аромат!

Ингредиенты:

сметана — 200 г;

маринованные огурцы — 2 шт.;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

адыгейская соль — 1 ч. л.;

свежая зелень.

Приготовление:

Огурцы мелко нарежьте или натрите на терке. Смешайте сметану, горчицу, соль и огурцы. Добавьте рубленую зелень (укроп, петрушку) и перемешайте.

Этот соус изменит ваше представление об оливье! Попробуйте в следующий раз — и обычный салат превратится в кулинарный шедевр. Ваши гости точно попросят рецепт!

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