Перевозчики объяснили, почему перестали обновлять автопарк Автоэксперт Матягин: цены на грузовики сделали обновление автопарка невыгодным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перевозчики грузов в России временно перестали обновлять автопарк, предпочитая использовать старые машины из-за высоких цен на новые, заявил в беседе с НСН президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. По его словам, стоимость нового грузового автомобиля сегодня доходит до 18 млн рублей, а ставка лизинга достигает 24%.

Как рассказал эксперт, в связи с этим небольшие автомобильные грузоперевозчики предпочитают вовсе отказываться от собственного парка, перейдя на аутсорсинг. Более крупные компании пока в состоянии обслуживать лизинг, хотя и не в восторге от нынешних ставок, надеясь на их снижение.

Средний возраст автомобиля в России — 22 года. Индивидуальные предприниматели ездят на старых машинах, потому что стоимость автомобиля сегодня плюс прицеп — это 10–12 млн плюс 6 млн. С учетом ставки лизинга в 24% перевозчику надо в четыре раза заплатить больше, — объяснил специалист.

По его словам, такие условия нерентабельны. Матягин предположил, что рынок продолжит «какое-то время» держаться за счет использования старых машин, которых пока много. Поэтому в ближайшее время ожидать повышения цен из-за подорожания перевозок конечному потребителю не нужно.

Ранее на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом был введен бесплатный проезд для беспилотных грузовых автомобилей. Услуга будет действовать до конца 2024 года.