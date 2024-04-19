Переводы цифровых денег в России могут начать отслеживать МВД хочет обязать банки предоставлять данные о переводах цифровых денег

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Российские банки могут обязать предоставлять правоохранительным органам данные о переводах цифровых денег в течение одного-трех дней с момента запроса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. По данным агентства, соответствующий законопроект уже разработан.

Законопроектом предлагается дополнить статью 21 УПК РФ положением, устанавливающим новые обязанности операторов по переводу денежных средств, операторов по переводу электронных денежных средств и операторов связи, — говорится в сообщении.

Также известно, что требование о предоставлении информации может поступить в электронном виде, если для этого есть технические возможности. Предполагается, что запросы будут обрабатываться в автоматическом режиме, на их исполнение будет выделяться 24 часа, если не указаны другие временные рамки федеральным законами.

Ранее юрист Олег Колотушкин назвал незаконной идею Минфина России обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации незаконной. Специалист подчеркнул, что отслеживание местонахождения запрещено главой Конституции России «Права и свобода человека». Он также отметил, что инициатива может привести к потере клиентов у банков.