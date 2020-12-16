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Переводчик Google назначил Путина президентом «по умолчанию»

09:30, 18 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи популярного сервиса онлайн-переводов от Google обнаружили неожиданное новшество. Теперь если попытаться перевести слово «президент» с других языков, переводчик предложит вариант «Владимир Владимирович».

Стоит, впрочем, отметить, что это актуально лишь при соблюдении определённых условий. Если переводить только одно слово «президент», то его значение не меняется. А вот если ввести на ряде иностранных языков фразу «Спасибо, господин президент», то перевод будет выглядеть как «Спасибо, Владимир Владимирович».

При этом необходимо соблюдать правила употребления заглавных букв и пунктуации, имеющиеся в различных языках. Также такой перевод актуален не для всех наречий. Но его можно получить при вводе фраз на английском и немецком языках: «Thank you, Mr President» и «Danke, herr Präsident».

Накануне 17 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую пресс-конференцию. Он ответил на ряд острых вопросов, в том числе оценив ситуацию с пандемией коронавируса и отношения с новой администрацией США

Как писал NEWS.ru, российский лидер также высказался о возможности пойти на новый президентский срок в 2024 году. По его словам, пока он не принял окончательного решения по данному вопросу. При этом президент отметил, что касательно стабильного развития страны «это много стоит».

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