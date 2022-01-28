«Переступил все границы»: в Госдуме осудили слова Жириновского о матерях

Слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о многодетных матерях, которых он сравнил со свиноматками, недопустимы, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В разговоре с «Царьградом» она иронично предположила, что на политика повлияли семь прививок, которые он сделал.

Кажется, Владимир Вольфович переступил уже все существующие границы человеческого поведения и как мужчина, и как отец. Что-то мне подсказывает, что Владимиру Вольфовичу пора остановиться. Пора остановиться не в смысле своих высказываний, а в смысле, наверное, вот той деформации, которая с ним происходит. Политическая деформация уже стала у него физической, — сказала Останина.

На поведении политика, иронично предположила она, сказались «семь вакцин, которые он себе вколол».

Ранее, выступая перед студентами, Владимир Жириновский сравнил многодетных матерей со свиноматками. По его мнению, пока женщина постоянно лежит в роддоме, муж гуляет, отмечая рождение очередного ребёнка с друзьями.

Этим высказыванием лидер ЛДПР бурно отреагировал на реакцию девушек, которые кричали «Да!» в ответ на вопрос, стоит ли заводить детей. Он также отметил, что женщине придётся готовить на всю большую семью, убираться, а домашний труд — самый тяжёлый, но его никто не ценит.

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре заявила, что такие слова не соответствуют государственной политике и национальным ценностям. И в первую очередь это неуважение к женщине, отметила она.