«Алексею перестали чинить козни»: адвокат Навального о соблюдении его прав Адвокат Навального рассказала о соблюдении его гражданских прав

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Алексей Навальный

Жалобы на содержание в колонии осужденного оппозиционера Алексея Навального были отработаны посредством прокурорской проверки, заявила NEWS.ru его адвокат Ольга Михайлова. По ее словам, в колонии подзащитному «перестали чинить козни и препятствия», однако в новом месте заключения, может быть, придется пройти все заново.

В основном все имеющиеся жалобы были отработаны посредством прокурорской проверки, вследствие чего Алексею перестали чинить козни и препятствия. Но отдельно хочу отметить, что после перевода в новую колонию, какую, пока не совсем понятно, но уже точно известно, что это будет строгий режим, боюсь, предстоит пройти все это заново, — сказала юрист.

Михайлова добавила, что Навальный не хотел подавать на условно-досрочное освобождение (УДО), но из-за нового приговора все может измениться.

14 июня стало известно, что Навальный после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве переведен из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима.

Дело о мошенничестве возбудили против Навального в конце дeкабря 2020 года. Его обвиняли в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена). В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно прoизводство, оппозиционер обвинялся в умышлeнном и демонстративном нeуважении к суду.

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.