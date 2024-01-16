«Пересмотрел Михалкова»: Коц нашел объяснение словам Кулебы о лопатах Коц: слова Кулебы о войне ВСУ лопатами навеяны фильмами Михалкова

Фото: МО Украины

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что военнослужащие ВСУ будут воевать лопатами, когда у них закончится западное оружие, навеяно фильмами о войне российского режиссера Никиты Михалкова, предположил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также предложил министру лично вести в бой вооруженных таким образом украинских солдат.

Кулеба иностранных дел, похоже, пересмотрел Михалкова <...>. Может быть, Кулеба, как и в «Утомленных солнцем», возглавит это мероприятие? — написал военкор.

Ранее похожим образом на слова украинского министра отреагировал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что глава МИД Украины, говоря о готовности бойцов ВСУ обходиться без оружия, заочно отправляет их «на убой», и также предложил Кулебе лично отправиться на фронт с лопатой в руках.

В начале января глава МИД Украины призвал соотечественников не волноваться и не впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепартамента США об уменьшении поддержки Киева. По его словам, речь шла не про 2024 год, а про далекое, но обозримое будущее, когда Украина сможет обеспечивать свои потребности самостоятельно. Кулеба также признался, что у Киева нет «плана Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. По его словам, он попросту не требуется, ведь власти страны абсолютно уверены в плане А.