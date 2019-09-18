https://static.news.ru/photo/68a2cf1c-da02-11e9-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/News.ru

В администрации президента считают, что приговор актёру Павлу Устинову был вынесен неверно и дело должно быть пересмотрено.

Это произойдёт при апелляции, — сообщили источники в Кремле журналистам телеканала «Дождь».

Другой источник отметил, что по итогам этого дела «с Устиновым всё будет хорошо, а вот с судебной системой — беда».

Подобное мнение согласуется с позицией секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Он, как ранее писал News.ru, назвал «вопиющей несправедливостью» ситуацию, в которой оказался Устинов.

Молодого человека осудили на 3,5 года из-за вывиха плеча у сотрудника ОМОНа, участвовавшего в его задержании во время несогласованной акции 3 августа в Москве.

Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники.