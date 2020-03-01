https://static.news.ru/photo/013caa42-5c10-11ea-b953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что вопрос о недопустимости переплаты россиян за отопление считает справедливым. По его словам, намерение Минстроя из-за аномально тёплой зимы пересмотреть стоимость отопления уместно.

Если произойдёт перерасчёт стоимости услуг отопления, это будет правильное решение. Хотя его нельзя распространять на все субъекты России, так как везде погодные условия разные, — сказал первый зампред фракции «Единая Россия» в интервью газете «Известия».

Депутат от партии КПРФ Валентин Шурчанов уверен, что там, где нет домовых приборов учёта, «стоимость отопления должна быть пересчитана».

Коммунальщикам следует учесть тёплую зиму при расчёте платежей, считает депутат Михаил Емельянов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство строительства и ЖКХ поручило пересмотреть плату за отопление квартир в регионах, где зима 2020 года оказалась аномально тёплой. Перерасчёт получат жители домов, где нет общедомовых счётчиков расхода теплоносителя. В ведомстве уточнили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны следить за теплоснабжением, вовремя корректируя параметры по погоде.