Пересильд и Шипенко завершили реабилитацию после возвращения из космоса

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко завершили реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. В ближайшие часы они смогут вернуться домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Сегодня у них крайний день реабилитации. С 7.30 была «медицина» — медицинские обследования. Сейчас идет заседание, на котором подводятся итоги полета. В 14 часов — обед, после чего они убывают по домам, — рассказали в Центре.

Космический корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту приземлился 17 октября. Съёмочная группа вернулась с МКС после съёмок фильма «Вызов».

Тем временем режиссёр фильма Клим Шипенко не исключил, что свой следующий фильм он снимет тоже в космосе, но уже не на Международной космической станции, а на Луне.

Ранее Юлия Пересильд подробно рассказала о своём пребывании в космосе. В частности, она объяснила, чем отличается сон на МКС и на Земле. И призналась, что в ходе экспедиции на орбиту приобрела привычку приклеивать все предметы к поверхности скотчем, поскольку в условиях невесомости они разлетались в разные стороны.