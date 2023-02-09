Уезжающих за границу россиян будут вычислять по лицам На границах России с соседними странами установят системы распознавания лиц

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На границах России с соседними странами установят системы распознавания лиц, соответствующий тендер Росгранстрой организовал на портале госзакупок. Распознавать лица граждан планируют при пересечении границы с Китаем, Польшей, Литвой и Казахстаном. Установку систем планируют осуществить до 25 ноября 2023 года.

В техническом задании к конкурсу сказано, что устройства должны автоматически анализировать изображения лиц и соотносить их с данными, которые находятся в «биометрической базе данных или в определенном списке».

Системы должны заработать в пунктах пропуска Забайкальск, Пограничный и Краскино на границе с Китаем; Багратионовск и Мамоново на границе с Польшей; Маштаково, Орск и Сагарчин на границе с Казахстаном; Чернышевское на границе с Литвой.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что россиянам призывного возраста в сложившихся обстоятельствах нужно запретить выезд из страны. По его словам, можно разрешить покинуть РФ по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал ограничение выезда мужчин с территории России нарушением прав человека, поскольку не было выпущено указа или закона, запрещающего это. Он подчеркнул, что пока жалоб по таким нарушениям не поступало.