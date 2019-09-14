https://static.news.ru/photo/8af9daf6-d6d3-11e9-9f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Подземный вестибюль между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» могут ввести в эксплуатацию в конце будущего года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Пересадка будет с Большой кольцевой линии через землю, будет подземный вестибюль, — уточнил он.

По его словам, это один из самых сложных участков строительства в метрополитене, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что московская градостроительно-земельная комиссия поддержала подготовку проекта Бирюлёвской линии метро. Новые пути пройдут через Западное и Восточное Бирюлёво в Новую Москву.