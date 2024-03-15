«Перепись безмозглого населения»: военкор об актах вандализма на выборах Коц сравнил с амебами организаторов провокаций на избирательных участках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ходе президентских выборов идет перепись «безмозглого населения», заявил военкор Александр Коц. Таким образом он в своем Telegram-канале оценил акты вандализма на некоторых избирательных участках.

Перепись безмозглого населения. Сегодня помимо выборов еще и перепись амеб и инфузорий, которые по заданию хохлов устраивают провокации на избирательных участках. Кто урну зеленкой зальет, кто кабинку для голосования подожжет… И ведь сами снимают это на телефон, чтобы отчитаться перед кураторами, – сообщил Коц.

По его словам, эти люди «зарабатывают» себе статью «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». При этом, если будет доказан предварительный сговор группы лиц, их могут осудить на пять лет колонии.

Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах злоумышленники испортили урны, влив в них чернила. Также сообщалось, что на одном из участков в Москве женщина вылила в урну краску. По данным Общественной палаты, подобные инциденты выявлены и в Ростовской области.

Он также сообщил, что на результаты выборов порча урн для голосования не влияет, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. Однако он добавил, что для вандалов наказание должно быть жестким, чтобы все понимали, что «власть такими методами не достигается».