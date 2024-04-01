«Переосмысление роли»: эксперт раскрыл, как эволюционировали танковые бои Эксперт Дандыкин: в современном бою танки стали защищенной огневой точкой

Фото: МО РФ

Танковые бои за последнее время существенно эволюционировали, рассказал NEWS.ru капитан I ранга Василий Дандыкин. Он напомнил, что прежде танки ходили развернутым строем, а сейчас фактически превратились в мобильную и защищенную огневую точку.

Прямо на наших глазах переосмысливается роль этой техники на фронте. Если раньше мы видели, как танки ходили развернутым строем, то сейчас все изменилось. Сейчас танки используют как защищенную огневую точку. Благодаря своим точным орудиям, а также современному оборудованию они часто работают с закрытых позиций и с большого расстояния. Благодаря мощным двигателям танки могут быстро передвигаться и менять позиции, — рассказал эксперт.

Пересмотр тактики ведения танковых боев обусловлен и появлением новых средств поражения. Так, Дандыкин обратил внимание на активное использование мин, беспилотников и различных ракетных систем, которые ставят крест на лобовых танковых атаках.

Сейчас у танка другая роль. Но она по-прежнему очень важная. Танки могут сделать многое для защиты солдат и для укрепления наших опорных пунктов. Но одновременно с этим они помогают вскрывать оборону противника. И иногда лишь присутствие одного или нескольких танков может охладить пыл излишне ретивого врага, — констатировал аналитик.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили на Авдеевском направлении еще один танк M1 Abrams американского производства, состоящий на вооружении ВСУ. Кроме того, украинские войска потеряли до 295 человек личного состава в боях на этом участке фронта.