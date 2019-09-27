https://static.news.ru/photo/fc580b24-e19f-11e9-82db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Переменная облачность и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу, 28 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра .

Осадков не будет, давление составит до 751 мм рт.ст. ночь на 29 сентября может похолодать до +5 градусов. В области ожидается от +8 до +13 градусов тепла, ночью может похолодать до +2 градусов.

Ранее News.ru сообщал, что воздух в столице 30 сентября прогреется до 15–17 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако потепление будет сопровождаться дождями, так как высокую температуру в регион принесёт циклон.