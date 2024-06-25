Переименование ГИБДД в ГАИ в 2024 году: правда или нет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переименование ГИБДД в ГАИ в 2024 году

В начале лета 2024 года в СМИ сообщили о переименовании ГИБДД в ГАИ. Тогда же встал вопрос: стоит ли водителям ждать изменений в дорожной жизни, и если да, то каких. Но на деле с данной новостью все не так однозначно. Выясняем, правда ли, что ГИБДД переименовали в ГАИ, и как правильно называть подразделение в 2024 году.

Правда ли, что ГИБДД снова ГАИ

Слух о том, что ГИБДД стала ГАИ, распространился после заседания президиума общественного совета при МВД России. Оно состоялось 28 мая. В рамках собрания начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников заявил, что организация «стала Госавтоинспекцией», а привычную большинству аббревиатуру «убрали». Этих слов хватило, чтобы в Сети распространился слух о переименовании ГИБДД в ГАИ в 2024 году.

Однако разобраться, так это или нет, поможет Положение о ГИБДД МВД РФ. В первом пункте документа (как и в названии) ведомство названо Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (если коротко — ГИБДД). Однако следом, в скобках, идет официально согласованное сокращение — Госавтоинспекция (в народе — ГАИ).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Правда ли, что ГИБДД снова стала ГАИ

Сокращение Госавтоинспекция было утверждено на законодательном уровне 2 июня 2002 года. Оно стало использоваться в качестве дополнительного термина или пояснения к ГИБДД. А значит, оба понятия имеют официальное признание. Поэтому говорить о том, что ГИБДД переименовали в ГАИ в 2024 году, нельзя. Термины ГИБДД и Госавтоинспекция равнозначны уже 22 года.

Как правильно — ГАИ или ГИБДД

Итак, слух о том, что ГИБДД переименуют в ГАИ, не имеет оснований. Но если понятие Госавтоинспекция остается в обороте, какое из сокращений стоит использовать? Достаточно обратиться к страницам ведомства в Сети:

на портале МВД используется название Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения;

на портале самого ведомства используется сокращение Госавтоинспекция;

в соцсетях ведомства оно именуется ГИБДД России.

Таким образом, термины ГИБДД и Госавтоинспекция являются правильными. А вот сокращение ГАИ применяется только в разговорной речи. Впрочем, его использование не является грубой ошибкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как правильно — ГИБДД или ГАИ

Вот мы и выяснили, правда ли, что ГИБДД стала ГАИ. Новость оказалась преувеличением. А водители могут вздохнуть с облегчением: никаких серьезных изменений в работе ведомства не предвидится. Заодно мы разобрались, как правильно — ГАИ или ГИБДД. Теперь с путаницей покончено.

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