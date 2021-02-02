Перехода на четырёхдневную рабочую неделю хочет почти половина россиян

https://static.news.ru/photo/c1960a36-3276-11ea-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liz Gregg/moodboard

Переход на четырёхдневную рабочую неделю поддерживают 48% россиян. Таковы данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

При этом подобный формат работы уже внедрили у себя 4% предприятий. Ещё 13% задумываются о нововведении. 9% отказались от подобной идеи.

Среди работающих на пятидневке россиян 70% не сомневаются, что смогут выполнить весь объём работы за 4 дня, пишет РИА Новости.

Свой гипотетический третий выходной на неделе 32% респондентов хотели бы проводить с семьёй. По 18% намерены просто отдыхать или, наоборот, немного подрабатывать. 13% занялись бы самообразованием, 10% — спортом. 7% хотят взяться за хозяйственные дела.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне рассказали, как изменился их рабочий процесс на удалёнке.