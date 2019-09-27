https://static.news.ru/photo/dfb068f0-e1d5-11e9-96fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Пешеходный переход между станциями Московского метро «Театральная» и «Площадь Революции» с выходом на улицу Никольскую может быть открыт в конце текущего года. К тому времени предполагается завершить реконструкцию, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, специалисты несколько лет пытались найти техническое решение по реконструкции этого перехода.

Для нас будет приятно, что мы завершим этот долгострой начала двухтысячных годов, — цитирует Хуснуллина ТАСС .

Переход от «Театральной» до Никольской улицы был построен в 1964 году. Это самый короткий путь от станции метро. В начале 2000-х годов он был закрыт из-за ненадлежащего технического состояния.

Ранее News.ru писал, что станция метро «Славянский мир» Коммунарской линии метро Москвы будет расположена на внешней стороне Московской кольцевой автодороги. Поезда будут останавливаться на 42-м километре МКАД.