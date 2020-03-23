https://static.news.ru/photo/78b673f4-6cd8-11ea-a88e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оплата труда работников, которые переведены на удалённый режим выполнения профессиональных обязанностей, не должна быть уменьшена. Такие разъяснения дали в Министерстве труда и социальной защиты.

В формате «вопрос — ответ» в ведомстве ответили на самые частые вопросы о дистанционной работе.

При изменении места выполнения производственных заданий уровень оплаты труда не меняется, — сказано на сайте Минтруда.

Там отметили, что перевод работника на удалённый режим работы — право, а не обязанность работодателя. Вместе с тем там выразили надежду на то, что руководители предприятий «с пониманием отнесутся к необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции и организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал позволяет выполнять производственные задания из дома».

Ранее юрист Алихан Ибрагимов рассказал NEWS.ru, какие документы нужно оформить при переходе на «удалёнку» и что делать, если работодатель вынуждает брать отпуск за свой счёт.