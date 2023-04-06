Прошёл год с момента начала СВО. Это событие подтолкнуло многих россиян сменить место жительства. Мы узнали о плюсах и минусах эмиграции в Турцию у Матвея, который переехал туда в сентябре. Он рассказал, сколько стоит жизнь в Анталье, почему жители теплой Турции мерзнут и с какими трудностями предстоит столкнуться, решив получить ВНЖ. Подробности — в новом сюжете NEWS.ru.
Владислав Белов
Переезд в Турцию: плюсы и минусы страны, трудности эмиграции, цены
6 апреля 2023 в 12:19
Фото: shutterstock.com