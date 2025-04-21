Переели на Пасху? Вот три идеальных детокс-блюда! Готовим за 15 минут

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Переели за пасхальным столом? Эти 3 легких блюда помогут быстро прийти в форму, очистить организм и вернуть ощущение легкости!

1. Овощной суп-детокс (готовится 20 мин.)

Капуста — 200 г

Сельдерей — 1 стебель

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Имбирь — 1 см

Просто отварите овощи в 1,5 л воды, добавьте тертый имбирь в конце. Есть теплым 2–3 раза в день.

2. Зеленый смузи (5 мин.)

Шпинат — 50 г

Огурец — 1 шт.

Яблоко — 0,5 шт.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Вода — 100 мл

Взбейте в блендере — идеальный завтрак после праздников!

3. Запеченная рыба с лимоном (30 мин)

Филе белой рыбы — 300 г

Лимон — 0,5 шт.

Укроп — 3 веточки

Запекайте 20 мин. при 180 °C — легкоусвояемый белок восстановит силы.

Пейте больше воды, травяных чаев и двигайтесь. Эти блюда лучше есть 2–3 дня подряд для максимального эффекта. Уже через сутки вы почувствуете легкость!

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