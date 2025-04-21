Переели за пасхальным столом? Эти 3 легких блюда помогут быстро прийти в форму, очистить организм и вернуть ощущение легкости!
1. Овощной суп-детокс (готовится 20 мин.)
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Капуста — 200 г
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Сельдерей — 1 стебель
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Морковь — 1 шт.
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Лук — 1 шт.
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Имбирь — 1 см
Просто отварите овощи в 1,5 л воды, добавьте тертый имбирь в конце. Есть теплым 2–3 раза в день.
2. Зеленый смузи (5 мин.)
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Шпинат — 50 г
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Огурец — 1 шт.
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Яблоко — 0,5 шт.
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Лимонный сок — 1 ст. л.
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Вода — 100 мл
Взбейте в блендере — идеальный завтрак после праздников!
3. Запеченная рыба с лимоном (30 мин)
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Филе белой рыбы — 300 г
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Лимон — 0,5 шт.
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Укроп — 3 веточки
Запекайте 20 мин. при 180 °C — легкоусвояемый белок восстановит силы.
Пейте больше воды, травяных чаев и двигайтесь. Эти блюда лучше есть 2–3 дня подряд для максимального эффекта. Уже через сутки вы почувствуете легкость!
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