Переехавшим из Америки старообрядцам разрешили не служить в армии

https://static.news.ru/photo/09d840f6-d01b-11ea-8934-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Правительство разработало постановление, предусматривающее отсрочку от армии для старообрядцев, которые переехали в Россию из стран Латинской Америки и стали фермерами на Дальнем Востоке. Людям разрешат не проходить срочную службу с 2020 по 2025 год.

При этом для каждого человека она будет действовать в течение его участия в программе переселения. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Призывная комиссия выдаёт отсрочку на основании просьбы митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия. За три месяца до начала призыва представитель церкви отправляет в правительство документ со списком старообрядцев и их личной информацией о работе на Дальнем Востоке.

За месяц до призыва список отправляется в Министерство обороны. На призывной комиссии старообрядец должен показать выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и свидетельство участника госпрограммы.

Люди, подучившие отсрочку, должны каждый сентябрь посещать военный комиссариат и предоставлять эти документы.

Как писал NEWS.ru, по словам митрополита Корнилия, в Россию за последние два-три года уже переселились 130 старообрядческих семей. В 2020-м из Латинской Америки готовы переехать в РФ ещё 150 семей. В России сегодня насчитывается около 200 старообрядческих храмов, ещё примерно 60 культовых сооружений староверов есть на территориях Молдавии и Украины. Общая численность старообрядцев в мире составляет около 2 млн человек.