Переехавший в Китай россиянин рассказал о подстерегающих проблемах

Переехавший более десяти лет назад в Китай российский фотограф Влад Тимофеев рассказал изданию Lenta.ru, какие проблемы подстерегают иностранцев в этой стране.

В первую очередь, по его словам, приезжему сложно найти привычную ему пищу, а традиционная местная еда придётся по вкусу не всем туристам.

При всём различии блюд, у них есть общая черта — они чаще всего острые. Нередко они ещё и странные, вроде тофу из утиной крови или шашлыка из хрящей, — рассказал Тимофеев.

Кроме того, в Китае есть ещё такая проблема, как мошенники-пенсионеры. Однажды его знакомый посоветовал избегать пожилых людей, лежащих на улице. По словам друга, таким пенсионерам не стоит помогать, везти их в больницу или дожидаться скорой помощи после вызова. Были случаи, когда старики обвиняли пришедшего им на помощь человека и обязывали его платить за лечение.

Ранее россиянин Максим Тимохин, чья кругосветка продолжается с апреля 2019 года, рассказал, что за границей, особенно в отдалённых странах, живо стереотипное представление об РФ — холод, водка, КГБ и «суровые люди».