Переехавшая за границу россиянка назвала особенность поведения иностранцев

Переехавшая в 2020 году в Грузию россиянка Екатерина Авалишвили призналась, что за рубежом никто не хамит и вообще не проявляет особой агрессии к другим людям. Об этом она рассказала в беседе с Lenta.ru.

Никто не повышает голос, не хамит, не нервирует друг друга, — подчеркнула Авалишвили.

Екатерина переехала в Грузию по воле случая: в марте 2020 года она отправилась туда на отпуск, однако не смогла вернуться в Россию из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. За полтора года проживания там, Авалишвили уверяет, что ни разу не столкнулась с агрессией местного населения. Она даже отметила особую терпимость и вежливость грузин. По её словам, жители Грузии могут жить в любви и согласии друг с другом, даже находясь в экстремальном положении.

Ранее российские туристы в Турции попытались потушить лесной пожар, но в итоге оказались арестованы местной полицией за поджог. Им предоставили не говорящего по английски адвоката, а также пригрозили тем, что они могут задержаться в местной тюрьме на срок от двух до семи лет.