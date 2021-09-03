Переехавшая в Японию россиянка пожаловалась на чувство чуждости в обществе

Жительница Владивостока Анна Литвинова переехала в Японию в 2017 году, чтобы учиться в музыкальном колледже. Хотя девушка бывала в стране и раньше, ей пришлось непросто: закрытые японцы так и не смогли до конца её принять. О её жизни в Японии пишет Lenta.Ru.

Девушка рассказала , что бывала в Японии с детства, так как там живет её родственница, и к подростковому возрасту привыкла к японскому образу жизни. В 19 лет она окончила музыкальный колледж и решила учиться за границей, поступив в Токийский колледж музыки и найдя работу в музыкальной сфере.

По её словам, японцы в целом доброжелательны к иностранцам, но влиться в их общество очень сложно: местные русские жалуются на непонимание окружающих и одиночество из-за разницы менталитета с японцами, которые инстинктивно "выталкивают" чужаков из своей среды. Сложно найти и друзей, в том числе из-за присущего японцам культа работы: переработки в Японии нередко становятся причиной смерти.

Мне пришлось признать поражение и признаться себе, что я никогда не буду выглядеть как японец и не буду говорить как японец, даже если прекрасно знаю язык. Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой, не можешь почувствовать себя частью общества, и это самое большое разочарование, - отмечает Анна.

Ранее интернет-пользователи высмеяли премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу, который отказался ехать на Восточный экономический форум во Владивосток. Пользователи сочли, что нынешний кабинет министров неспособен проводить конструктивную внешнюю политику и по сути является вассалом Америки, тогда как у России «большой потенциал в смысле вопросов безопасности Японии и наших экономических интересов». Один из них заявил, что с Россией необходимо подписать мирный договор, чтобы «оторвать её от Китая», и в его отсутствии виновата только Япония, отказывающаяся от подписания договора без передачи ей всех четырёх островов Курильской гряды.