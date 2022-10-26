«Передышка от реальности»: психолог о пользе компьютерных игр Психолог Прокопьева: компьютерные игры помогают отвлечься от стресса и негативных эмоций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компьютерные и мобильные игры помогают снять нервное напряжение — именно поэтому из-за стресса и обилия негативных новостей россияне начали проводить за ними больше времени, рассказала «Радио 1» психолог Ирина Прокопьева. По ее словам, игры отвлекают от негативных мыслей, давая человеку эмоциональную передышку, однако полностью погружаться в виртуальный мир нельзя.

Если человек испытывает стресс от огромного количества негативных новостей, то заходя в приложения с играми, он понимает, зачем он туда заходит. Чтобы отвлечься, чтобы не слышать, чтобы не видеть. Но, к сожалению, это не меняет реальность. Это лишь на время отвлекает человека от негатива, — подчеркнула эксперт.

Специалист рассказала, что если человек устраивает себе временную передышку от реальности, в этом нет ничего плохого. Она уточнила, что игры также улучшают креативное мышление и позволяют учить иностранные языки. При этом Прокопьева предостерегла от формирования зависимости от такого времяпровождения. По ее словам, погружаться в мир игр слишком глубоко вредно для психики, так как она нуждается в проживании реальности и реальных эмоций.

Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры ранее начали разработку законопроекта, который обяжет всех разработчиков и издателей видеоигр маркировать выпускаемый контент по возрастным категориям. Кроме того, в России предполагается запретить выпуск и продажу видеоигр, которые содержат запрещенную отечественным законодательством для распространения информацию. Мониторингом контента займутся экспертные организации, критерии отбора разработает Роскомнадзор.