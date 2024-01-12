Переданные РПЦ хозяином «Мутабора» мощи пропали в Италии La Stampa: переданные РПЦ хозяином «Мутабора» Даниловым мощи пропали в Италии

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Михаил Данилов

Мощи, переданные Русской православной церкви хозяином клуба «Мутабор» Михаилом Даниловым, исчезли из шкафа реликвария в итальянском городе Новара, передает издание La Stampa. По его данным, экс-хранителя реликвария местной курии Франко Черрути вызвали для объяснений. Известно, что его подпись стоит на сертификате подлинности от 2018 года, хотя Черрути покинул пост тремя годами ранее — в 2015 году. При этом Данилов утверждает, что приобрел мощи в ноябре 2023-го.

Сообщается, что бывшему хранителю может грозить церковный суд. Сам он отвергает обвинения и говорит, что не помнит, как его подпись оказалась на документе, подтверждающем подлинность. Он считает, что сертификат, как и сами мощи, являются подделкой.

У меня есть кое-какие мысли, но я пока не готов ими делиться, — сказал итальянец.

Также, по словам Черрути, мощи Николая Чудотворца действительно находились в реликварии, но пропали из шкафа. Он заявил, что необходимо отыскать печати, которые ставят при передаче останков, так как сертификат сам по себе не гарантирует их подлинность.

7 января учредитель московского клуба «Мутабор» передал мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе. По словам бизнесмена, реликвия была куплена на деньги руководства и выручку нескольких клубов и привезена из Ватикана в Россию в начале ноября прошлого года. Руководство клуба ждало Рождества, чтобы передать мощи церкви, уточнил он.