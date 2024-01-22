Стало известно, кто получил активы экс-владельца «Югры» Росимущество получило управление активами бизнесменов Хотина и Клячина

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Несколько юридических лиц, которые были переданы государству по иску Генпрокуратуры к компании «Русь-Ойл» и бизнесменам Алексею Хотину и Александру Клячину, перешли в управление АО «Управляющая компания», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные СПАРК. Это юрлицо было учреждено в январе и является дочерней компанией Росимущества.

В частности, под управление АО «Управляющая компания» перешли ООО «Компания Полярное сияние», ООО «Ай-Курусский», ООО «Восточно-Таловый». Также структуре переданы несколько компаний, ранее подконтрольных Клячину, — ООО «Вектор-Селигер», ООО «Эрув», ООО «Льва Толстого, д. 14», АО «Юнити Холдинг». Последнее объединяет сеть гостиниц Azimut Hotels, «Корпорацию развития курортной зоны Шерегеш», МКАО «Охотный ряд» и Gleden Invest.

Ранее стало известно, что гособвинение попросило Замоскворецкий суд Москвы назначить девять лет и десять месяцев колонии экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Его обвиняют по делу о растрате более 23 млрд рублей.

Для других фигурантов уголовного дела прокурор также потребовал назначить длительные сроки наказания. Так, для директора филиала учреждения в Москве Нины Черновой прокурор попросил девять лет колонии, для председателя правления Дмитрия Шиляева — девять лет и три месяца, а для президента банка «Югра» Алексея Нефедова гособвинение потребовало 9,5 года колонии.