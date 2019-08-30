https://static.news.ru/photo/fc64b538-cbf9-11e9-b3d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук поделился видеозаписью встречи с заключённым Николаем Карпюком в следственном изоляторе «Лефортово».

На кадрах видно, как Медведчук и депутат Вадим Рабинович передают заключённому большой свёрток с угощениями.

Депутаты отметили, что это не обычное сало — оно было сделано в Полтаве и «прикопчено в настоящем сене украинском».

Посмотри, какое, — отметил Рабинович, демонстрируя передачку для Карпюка и другого заключённого Станислава Клыха.

Ранее News.ru писал, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с заключёнными соотечественниками в московском СИЗО «Лефортово». Его сопровождал сопартиец Вадим Рабинович.