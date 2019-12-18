https://static.news.ru/photo/61d3df4a-2256-11ea-be16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне Нового года в российских магазинах возрос спрос на шампанское, икру, мандарины и конфеты в коробках. Такие данные следуют из проведённого ТАСС опроса ретейлеров и исследований, проведённых Big Data X5 Retail Group.

Как сообщили изданию, помимо стандартного новогоднего набора в этом году покупатели активно приобретают подарки для питомцев, средства по уходу за бородой, аудиотехнику для вечеринок и спортивные товары для зимнего досуга.

По данным торговых сетей, продажи игристого возросли почти в шесть раз, водки — всего в 1,5 раза.

При этом в некоторых регионах есть свои предпочтения. В частности, в Хакасии покупают квас, в ХМАО и Удмуртии — коньяк. А вот жители Калмыкии перед Новым годом запасаются лотерейными билетами.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор рекомендовал отдать предпочтение тушёной птице или рыбе, а не салатам с майонезом или масляной заправкой.