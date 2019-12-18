Накануне Нового года в российских магазинах возрос спрос на шампанское, икру, мандарины и конфеты в коробках. Такие данные следуют из проведённого ТАСС опроса ретейлеров и исследований, проведённых Big Data X5 Retail Group.
Как
По данным торговых сетей, продажи игристого возросли почти в шесть раз, водки — всего в 1,5 раза.
При этом в некоторых регионах есть свои предпочтения. В частности, в Хакасии покупают квас, в ХМАО и Удмуртии — коньяк. А вот жители Калмыкии перед Новым годом запасаются лотерейными билетами.
Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор рекомендовал отдать предпочтение тушёной птице или рыбе, а не салатам с майонезом или масляной заправкой.
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