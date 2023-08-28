Перечислены самые богатые женщины России: кто такие, сколько зарабатывают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Бакальчук

В список богатейших женщин России в 2023 году вошли семь новых представительниц. Первое место удерживает глава и основной владелец маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Кто еще оказался в списке и сколько зарабатывают самые богатые женщины РФ?

Кто из российских миллиардерш зарабатывает больше всего

В рейтинг 2023 года вошли семь новых представительниц, однако первое место по-прежнему удерживает глава и основной владелец маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в $7 млрд. Однако за два года оно уменьшилось практически вдвое.

Второе место заняла один из владельцев компании по производству удобрений «Фосагро» Татьяна Литвиненко. Ей принадлежит чуть более 20% акций организации. Состояние бизнесвумен оценивается в $2,8 млрд.

Тройку российских миллиардерш замкнула Варвара Скотч, чей капитал оценивается в $2,5 млрд. Она владеет 30% акций холдинговой компании USM.

Кто еще вошел в список самых богатых женщин России

На четвертом месте в списке оказалась Мария Мордашова, владеющая 52% акций золотодобывающей компании Nordgold. Ее состояние — $1,85 млрд. На пятой строчке расположилась Лидия Михайлова, бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева. Вместе с сыновьями она контролирует более 80% акций группы «Черкизово». В состав холдинга входит 14 птицеводческих и 20 свиноводческих комплексов, а также более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. По итогам 2022 года группа «Черкизово» заработала 184 млрд рублей выручки и почти 15 млрд рублей чистой прибыли. Капитал Михайловой оценивается в $1,55 млрд.

Шестое место получила президент компании Inteco Management Елена Батурина, состояние которой, по данным Forbes, $1,3 млрд. На седьмой строчке Виктория Михельсон — дочь основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона (четвертое место в рейтинге богатейших бизнесменов РФ). В январе 2023 года миллиардер передал дочери компанию «Оптима». Капитал бизнесвумен — $1,2 млрд.

Восьмое место в списке заняла Евгения Гурьева, супруга основателя группы «Фосагро» Андрея Гурьева, доход которой оценивается в $875 млн. На девятой строчке Екатерина Федун, дочь совладельца нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, владеющая 1,2% акций корпорации. Капитал Федун — $800 млн. Замкнула топ-10 миллиардерш Людмила Коган, которая в 2019 году унаследовала активы покойного мужа Владимира Когана. Крупнейший из них — пакет акций банка «Уралсиб». Состояние Коган — $725 млн.

На 11-м месте Лидия Сультеева, владеющая 50% холдинговой компании «Вулкан». Капитал бизнесвумен оценивается в $675 млн. 12-ю строчку заняла Ольга Белявцева, имеющая долю в компании «Прогресс», с состоянием $600 млн. Следующая в рейтинге — Елена Рыболовлева, получившая выплаты бывшего мужа, миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Ее состояние — $600 млн.

Татьяна Ковальчук, владеющая 49,9% компании «Большой дом 9», с капиталом $575 млн на 14-м месте. Далее в списке — Лилия Ротенберг. У нее есть 33% акций «ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед». Капитал Ротенберг — $500 млн. Татьяна Кузнецова, заместитель председателя правления ПАО НОВАТЭК, занимает 16-е место и имеет прибыль в размере $450 млн.

Следующая в списке самых богатых женщин России Лариса Алекперова, супруга президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. В компании ей принадлежит 0,2% акций, ее состояние — $425 млн. На 18-м месте генеральный директор «ИНК-Капитала» Марина Седых (тоже $425 млн). Замыкают рейтинг Мария и Татьяны Филевы, дочки владельцев холдинга «Группа компаний С7» Владислава и Наталии Филевых. Капитал обеих составляет $400 млн по данным Forbes.

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