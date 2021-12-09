Перечислены ограничения для туристов в регионах России

Во многих регионах России туристы могут заселиться в гостиницу при наличии одного из трёх документов: сертификата о прохождении полного курса вакцинации, справки о перенесённом заболевании или отрицательного ПЦР-теста. При этом во многих заведениях могут потребовать справку о медотводе. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Такие правила уже действуют в Иркутской области, Алтайском крае, в Карелии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, — сказано в материале.

В Санкт-Петербурге, например, с 27 декабря у путешественников, у которых нет медотвода, потребуют предъявить QR-код для заселения. В Краснодарском крае туристов заселяют только после согласия пройти вакцинацию в течение трёх дней после прибытия.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии двоих россиян, вернувшихся из ЮАР. По его словам, болезнь обоих пациентов протекает в лёгкой форме. Глава ведомства добавил, что пока по-прежнему зафиксированы только два случая заражения «омикроном».

Накануне российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон» по возвращении из Южной Африки, рассказали о своём состоянии. Больные находятся в изоляции в отдельных боксах.