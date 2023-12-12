Перечислены обогнавшие Москву по подорожанию жилья города Сочи и Волгоград обошли Москву по росту цен на новостройки

Сочи, Волгоград и еще 10 российских городов обогнали Москву по подорожанию жилья в новостройках, следует из результатов исследования портала «Яндекс. Недвижимость». С начала 2023 года цена на жилье в строящихся домах в среднем увеличилась на 7%, передает ТАСС.

Среди лидеров по росту стоимости квадратного метра — Волгоград, Воронеж, Сочи и Краснодар. На ноябрь 2023 года квадратный метр в новостройках сильнее всего подорожал в Волгограде — на 44% и составил 115 тыс. рублей, — сообщается в исследовании.

Самую высокую стоимость квадратного метра в новостройке и самый быстрый рост в рублевом эквиваленте зафиксировали в Сочи — 421 тысяча рублей. Москва в этом рейтинге заняла только 13-ю строчку: там средняя цена за «квадрат» составляет 334 тысячи рублей.

Согласно данным аналитиков, наиболее динамичный рост цен на жилье в новостройках также наблюдается в Воронеже (109 тыс. рублей за кв.м) и Санкт-Петерурге (246 тыс. рублей за кв.м). К концу года повышение цен на строящееся жилье в целом замедлилось, с октября стоимость увеличилась на 2%.

Ранее сообщалось, что аренда самого дешевого жилья в Москве подорожала на 20% за месяц. Самым бюджетным предложением в ноябре стала студия в Молжаниновском районе далеко за МКАД. Квартиру можно снять за 30 тысяч рублей.