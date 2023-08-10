Перечислены фразы, выдающие телефонных мошенников Прокуратура Москвы: не разговаривайте с теми, кто просит данные кредитной карты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская прокуратура рассказала, что определить телефонного мошенника можно по нескольким фразам, в том числе если собеседник просит раскрыть информацию о карте. Положить трубку следует, если звонящий говорит об утечке персональных данных и переводе средств на «безопасный счет».

Мошенники также часто используют уловку, рассказывая об оформлении злоумышленниками кредита и попытке снять деньги в другом городе. Кроме того, преступники просят помочь поймать нарушителей закона — сотрудники банков и правоохранительных органов проводят мероприятия самостоятельно, не задействуя граждан.

В прокуратуре также посоветовали не отвечать на вопрос, в каких банках открыты счета. Не стоит верить и тем, кто говорит, что для сохранности денежных средств нужно взять кредит и продать недвижимость или передать наличные курьеру.

Если Вы услышали от звонящего одну из следующих фраз — прекратите общение. Это мошенники! — призвали в прокуратуре.

Правоохранители также посоветовали устанавливать мобильное приложение на телефон только в офисе банка, а не по рекомендации и инструкции телефонного собеседника.

Ранее мошенники обманули 81-летнего жителя Москвы, заставив его передать 17 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками банка и правоохранительных органов, заявив, что его сбережения оказались под угрозой. Мужчина снимал деньги по указаниям мошенников и передавал их курьеру.