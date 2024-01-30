Перечислены эффективные способы убрать жир с живота после 50 лет Men Today: сгибание корпуса, боковые скручивания и подъем ног избавят от жира

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Убрать жир на животе невозможно при помощи одних лишь тренировок, для этого придется создать дефицит калорий, рассказала фитнес-эксперт Ирина Ротач. При этом упражнения тоже важны, особенно сгибание корпуса лежа, боковые скручивания и подъем ног, они помогут ускорить достижение желанной цели, приводит слова специалиста издание Men Today.

По данным издания, для того чтобы тренировки были эффективными, совсем необязательно посещать спортзал, достаточно иметь под рукой стул, диван или кресло.

В качестве эффективных упражнений для борьбы с жиром на животе издание приводит сгибание корпуса лежа, боковые скручивания и подъем ног. Для выполнения первого следует лечь на спину рядом со стулом, согнуть ноги и положить на стул так, чтобы голени оказались перпендикулярны полу. Далее на выдохе нужно поднять лопатки и тянуться к ногам.

Для того чтобы выполнить боковые скручивания лежа, эксперт рекомендует лечь, положить ноги на стул, поднять голову и лопатки, а на выдохе потянуться вытянутой рукой к ножке стула, далее вернуться в исходную позицию.

Последним упражнением является знакомый всем подъем ног из лежачего положения.

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