Перечислены эффективные методы борьбы с повышенным давлением без таблеток Врач Багавиева: гипертоникам необходимо отказаться от жирной пищи и алкоголя

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Чтобы понизить артериальное давление без таблеток, гипертоникам необходимо отказаться от курения, алкоголя и жирной пищи, снизить потребление соли, а также похудеть, если есть лишний вес, порекомендовала врач, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева. Она предупредила, что если показатель давления все равно остается выше 130–140, то это повод обратиться к врачу, который назначит терапию, пишет «Москва 24».

Специалист добавила, что у людей с повышенным давлением часто нарушена функция почек. Если жидкость плохо выводится из организма, придется придерживаться еще и некоторых ограничений в еде.

Например, сейчас актуальны арбузы. Они насыщены водой. И если эта жидкость не будет вовремя выходить из организма, то это станет провоцировать отеки и, как следствие, тоже повышать давление, — объяснила врач.

Вместо жареной и жирной пищи, которая стимулирует образование холестериновых бляшек, лучше включить в рацион продукты, богатые калием. Этот полезный элемент необходим для работы сердечной мышцы, отметила Багавиева.

Снизить артериальное давление также помогут сезонные овощи — помидоры и огурцы, заявила ранее диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. Они благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, однако эксперт подчеркнула, что их нельзя солить, иначе они утратят пользу.