https://static.news.ru/photo/357c8b68-6504-11ea-b7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский перечень стран, после посещения которых необходимо соблюдать карантин, остался прежним, сообщили на горячей линии городского департамента здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что список включает семь государств – Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею и Китай, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минздраве Красноярского края заявили, что случаев заражения коронавирусом и летального исхода на территории региона не зарегистрировано. В ведомстве порекомендовали пользователям соцсетей и представителям СМИ оперировать только официальной информацией и ответственно относиться к появлению и трансляции недостоверных сведений.

По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 32 человека.