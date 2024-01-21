В РПЦ назвали перебором призывы уволить выбросившего кота проводника

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Требовать репрессировать женщину-проводника, которая выкинула из поезда кота Твикса, — явный перебор, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в Telegram-канале. Так он прокомментировал призывы уволить работника РЖД.

Как бы ни было жалко кота, требования чуть ли не репрессий проводницы — это явный перебор. Аксиома в том, что животное не может быть равно человеку, поскольку именно последний имеет в себе образ и подобие Божие, единственный из живых существ, — написал Кипшидзе.

Ранее проводник поезда в Кирове выкинула кота на 30-градусный мороз. Это произошло в тот момент, когда его хозяин уснул. Питомец выбрался из переноски и стал гулять по вагону. Проводник, не найдя хозяев животного, посчитала, что он беспризорный, и высадила его на ближайшей станции. Впоследствии кот был обнаружен мертвым.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале подняла вопрос об установке в Кирове памятника Твиксу. Она отметила, что история питомца растопила сердца людей по всему миру. Она посчитала нужным привлечь к ответственности проводника, который выбросил кота из поезда.