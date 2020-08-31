Переболевший COVID-19 вице-премьер Юрий Трутнев вернулся к работе

https://static.news.ru/photo/df6e96da-eb86-11ea-adcb-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перенёсший коронавирусную инфекцию вице-премьер РФ и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вернулся к работе. О том, что он заболел, стало известно 13 августа. Сообщалось, что чиновник соблюдал режим самоизоляции и перешёл на удалённый формат работы. О выздоровлении Трутнева от COVID-19 сообщает полпредство.

Как уточнил помощник вице-премьера Тимур Чернышёв, перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции.

Результаты трёх тестов на COVID-19 отрицательные, — добавил он.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4993 жителей 83 российских регионов. В 27% случаев (1360 человек) заболевание протекало без клинических проявлений. За весь период в России от коронавируса скончались 17 176 человек (+83 за сутки), выздоровели от инфекции 809 387 человек (+2405 за сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что депутата Верховной рады Украины Юлию Тимошенко, у которой ранее выявили коронавирус, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Политик лежит в отделении интенсивной терапии.