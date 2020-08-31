Переболевший COVID-19 вице-премьер Юрий Трутнев вернулся к работе

Перенёсший коронавирусную инфекцию вице-премьер РФ и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вернулся к работе. О том, что он заболел, стало известно 13 августа. Сообщалось, что чиновник соблюдал режим самоизоляции и перешёл на удалённый формат работы. О выздоровлении Трутнева от COVID-19 сообщает полпредство.
Как уточнил помощник вице-премьера Тимур Чернышёв, перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции.
Результаты трёх тестов на COVID-19 отрицательные, — добавил он.
За прошедшие сутки коронавирус официально
Ранее NEWS.ru писал, что депутата Верховной рады Украины Юлию Тимошенко, у которой ранее выявили коронавирус, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Политик лежит в отделении интенсивной терапии.
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