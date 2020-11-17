Переболевший COVID-19 столкнулся с неожиданными опасностями потери обоняния

https://static.news.ru/photo/7f1a9bc2-28b1-11eb-8845-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Житель Ирландии, который в марте заразился коронавирусом, рассказал о неожиданных последствиях потери обоняния.

COVID-19 у 53-летнего Деклана Кэссиди из Дублина диагностировали по возвращении из Берлина. Прошло восемь месяцев, однако он до сих не пор не ощущает запахи и вкус, страдает от повышенной утомляемости, тревожности, одышки и проблем с концентрацией внимания.

Мужчина признался, что вынужден добавлять в пищу перец чили и халапеньо, чтобы почувствовать хотя бы какой-нибудь вкус.

Я могу чувствовать только один вкус и запах — запах жидкости для снятия лака. Так пахнет для меня чеснок, — поделился он.

По его словам, еда не приносит никакого удовольствия, наоборот — каждый приём пищи превращается в пытку.

Я всё ещё готовлю себе еду и надеюсь, что получится вкусно, но нет. Каждый раз только разочарование, — пожаловался Кэссиди.

Однако отсутствие обоняния имеет и более серьёзные последствия. Так, во время мытья ванной мужчина чуть не потерял сознание, надышавшись химикатами. Кроме того, он несколько раз чуть не устроил пожар во время готовки.

Пока врачи не могут спрогнозировать, когда к ирландцу вернётся способность чувствовать запахи. По их мнению, он страдает от «долгого COVID» — формы коронавируса, которая протекает долго и тяжело. Термин «долгий COVID» официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), передаёт The Mirror.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные из Великобритании группы Coverscan выяснили, что коронавирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодых людей, которые не получали лечение в больнице.