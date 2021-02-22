Пензенскую школьницу хотят поставить на учёт после жалобы руководства школы

https://static.news.ru/photo/04a8335e-75cd-11eb-b0c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученица школы № 66 Пензы, на которую пожаловалось силовикам руководство образовательного учреждения за политические посты в соцсетях, рассказала, что теперь её хотят поставить на учёт в полиции.

По словам восьмиклассницы, 19 февраля её с мамой пригласили в полицию. Там силовики отобрали у неё телефон, составили соответствующий протокол и начали проверку поста в соцсети на экстремизм.

Спросили, как я заинтересовалась политикой, в частности коммунизмом, пытались что-то узнать ещё. Сказали, что я была на митинге, на котором я не была. Они сделали скриншоты страницы там, где посты, и потом выделяли какую-нибудь определённую фразу и спрашивали, что это значит. Сказали: «Ну, будем рассматривать, скорее всего, поставим на учёт», — поделилась она.

Заявление на девочку написала заместитель директора школы Вера Махонина. Школьница была удивлена. Она ни разу не виделась с этой сотрудницей учреждения, так как учится в другом корпусе.

Это не она со мной беседовала по поводу поста в ВК, а замдиректора в нашем корпусе. У нас пять корпусов — в каждом кто-то есть, — добавила она.

Девушка заявила, что вступила в комсомольскую организацию в декабре 2020 года. Она уверена, что такие действия только помогают КПРФ, передаёт «Подъём».

Попробуйте не интересоваться политикой в нашей стране. Мы сейчас во всех СМИ почти, они-то хотят, чтобы меньше в КПРФ людей было, но тем самым, по сути, делают рекламу, — заключила она.

Причиной для проверки стал пост в социальной сети «ВКонтакте». Девушка опубликовала сообщение об акции парламентской КПРФ, которая планировалась на 23 февраля в Пензе. Руководство школы потребовало от неё удалить записи и «не лезть в политику».

После этого заместитель директора школы Вера Махонина написала на девочку заявление в полицию с требованием проверить пост на экстремизм и призывы к свержению правящего режима.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Ранее стало известно, что инвалид III группы по слуху Евгений Агафонов был оштрафован Красносельским районным судом Санкт-Петербурга на пять тысяч рублей за участие в митинге в поддержку Навального. По словам адвоката Сергея Локтева, правоохранители указали, что глухонемой мужчина в ходе акции вместе с другими протестующими скандировал лозунги.

Сам Агафонов сообщил, что в день акции он просто шёл в магазин и о протестах ничего не знал, равно как не слышал, в силу инвалидности, призывов полицейских прекратить выступления. Когда людей начали задерживать, мужчина показал правоохранителям жестом, что он не слышит. Несмотря на это, он провёл в полицейском участке девять часов. Сурдопереводчик ему предоставлен не был, писал NEWS.ru.