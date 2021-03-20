Пензенскому губернатору грозят обвинения ещё по трём статьям

https://static.news.ru/photo/33b6e6a0-8adf-11eb-8569-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, подозреваемый в получении многомиллионной взятки, может быть обвинён в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 286, ст. 285 УК РФ), а также в халатности (ст. 293 УК РФ).

Обвинения чиновнику могут быть предъявлены по результатам проверки его финансово-хозяйственной деятельности в период нахождения на посту главы области. Счётная палата выявила в учреждениях региона злоупотребления на 2,9 млрд рублей. Наиболее серьёзные из них были допущены в ходе реализации федеральных целевых программ. Так, департамент ЖКХ завысил расходы на 25 млн рублей, а у фонда капремонта лишние траты составляют 69 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник.

Регулярно допускались нарушения и на всех стадиях госзакупок, начиная с их планирования, — пояснил собеседник издания.

Белозерцев вместе с соучастниками был задержан 21 марта. По данным следствия, в 2020 году он получил свыше 31 млн рублей за предоставление фармкомпании «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. У губернатора и его сыновей провели обыски. В доме чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.

Как писал NEWS.ru, губернатора этапировали в Москву. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.